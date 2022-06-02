وزير الإنتاج الحربى: القيادة السياسية وجهت بتوفير احتياجات الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن القيادة السياسية وجهت بإنتاج كل ما تحتاج إليه الدولة المصرية، من قبل حدوث الأزمة العالمية التى تشهدها خطوط الإمداد اليوم.





وأضاف وزير الإنتاج الحربى، على هامش مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى اختتم أعماله أمس الأربعاء، أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى كل دولة وتعد هى الحل الأمثل للخروج من الأزمة العالمية، مشددا على أن مصر تعمل من أجل بناء نفسها للتغلب على الصعوبات التى تشهدها خطوط الإمداد.

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بأن يتم التعاون مع علمائنا وباحثينا فى الخارج لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم لمنتجات تفيد وطنهم مصر، مثمنا ارتباط الكثير من توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالقارة الإفريقية التى تعد التوجه الحالى للدولة المصرية.

وأضاف الوزير أن إفريقيا قارة بكر تضم 1.3 مليار نسمة، وسوق واعد، كونها تمتلك مواد خام وأولية لا حصر لها بجانب العديد من الإمكانات الهائلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على استغلال موقعها الجغرافى المتميز للاستفادة من قارتها.

يذكر أن النسخة السادسة من مؤتمر "مصر تستطيع" الذى عقد، يومى الثلاثاء والأربعاء، تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، نظمتها وزارتا الهجرة والإنتاج الحربى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.