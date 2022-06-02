فتح باب التقدم للجامعات الأهلية (الشروط وكيفية الالتحاق)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى نهاية سبتمبر 2022، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالى 2021-2022 أو العام السابق 2020-2021 بنفس قواعد القبول والالتحاق التى أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتشمل الشهادات المعادلة ما يلى: (التعليم الأزهرى، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

وتدعو الجامعات الأهلية الأربعة، الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التى توفرها للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه.

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية، يمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وتعتبر امتحانات التقدم والقبول واحدة من أهم مميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة والمستقبلية التى تطرحها منظومة الجامعات الأهلية المصرية، حيث تهدف الاختبارات التى تعقد بشكل إلكترونى بالكامل دون أى تدخل بشرى إلى قياس قدرة الطالب، ومدى ملاءمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التى يرغب فى التقدم لها؛ مما يجعل من نجاح الطالب فى البرنامج الذى سيلتحق به مؤكدا بشكل أكبر، ويظهر مدى استعداد الطالب لاجتياز البرنامج، واكتساب المؤهلات اللازمة لوظيفة المستقبل.

يذكر أن اختبارات القبول تنقسم إلى جزأين رئيسيين:

الاختبار الأول: ويكون مخصصا للطالب حسب نوعية المجال الذى يتقدم له، حيث يتم تطوير اختبار معرفى إلكترونى مخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية فى المواد الدراسية التى درسها فى مراحله الدراسية السابقة، والمتعلقة بالبرنامج الدراسى المتقدم له، فعلى سبيل المثال يركز اختبار الطلاب المتقدمين لمجالات الهندسة، والحوسبة، والذكاء الاصطناعى على المعارف الرياضية، والفيزيائية، وفيما يركز اختبار الطلاب المتقدمين لبرامج الطب، والصيدلة، وما يماثلها على المعارف البيولوجية، والكيمياء.

وتعقد هذه الاختبارات فى مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الأهلية المصرية أو أونلاين من المنزل، بمراقبة إلكترونية كاملة، وتمثل نتيجة الاختبار المعرفى ما نسبته 25%؜ من المجموع الاعتبارى الذى يرشح على أساسه الطالب، ويحق للطالب التقدم لأكثر من مجال دراسى حسب شهادته الثانوية، ومن ثم يعقد له أكثر من اختبار.

الاختبار الثانى: هو اختبار دولى لقياس المهارات العقلية، والتفكير النقدى للطالب، حيث يقيم الاختبار قياس مهارات حل المشاكل وتحليلها، ومهارات الإبداع، والتفسير، والتقييم، وأخيرا بناء العلاقات السببية، وهذا الاختبار شديد الأهمية؛ لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المؤهل لها، ويمثل ما نسبته 5% من المجموع الاعتبارى.

وتؤدى اختبارات القبول دورا محوريا فى توجيه الطالب لنوعية الدراسة التى تناسب قدراته وميوله، واستعداده المعرفى والعقلى، وبالتالى ضمان اجتيازه للبرنامج، وعدم إضاعة الوقت والمال فى دراسة الطالب لمجال دراسى غير مستعد له، كما تمثل فرصة إضافية للطالب، حيث يسهم بنسبة 30%؜ من مجموعه الاعتبارى، فى حين تمثل درجته التى حصل عليها فى الثانوية العامة أو ما يعادلها 70% من المجموع الاعتبارى الذى يتم ترشيحه بناء عليه.

ويقدم الموقع الإلكترونى لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية عددا من الخدمات والمرونة الفائقة للطلاب المتقدمين، حيث يحتوى على فيديوهات إرشادية، ونماذج من الاختبارات؛ ليتدرب المتقدم عليها، كما يتيح للطالب إدخال 20 رغبة مختلفة، ويمكنه تعديلها، وإعادة ترتيبها، والحذف والإضافة لهذه القائمة قبل إنهائها وإرسالها تلقائيا لمكتب تنسيق الجامعات الأهلية؛ لتحديد مكان ومواعيد الاختبارات للطالب، ويتم التواصل مع الطالب الذى استنفد رغباته لزيادة رغبات جديدة.