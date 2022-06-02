محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألف 844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألف 234 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألف 774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%، لافتا إلى حصول الإدارات التعليمية بـ "دار السلام، والبلينا، وجرجا" على المراكز الثلاثة الأولى فى ترتيب الإدارات التعليمية بالنسبة لعدد الحاصلين على 70% فأكثر تلتها بالترتيب إدارات "المراغة، وجهينة، وسوهاج، وأخميم، والمنشاة، وساقلتة، وطهطا، وطما".

وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح فى المراحل القادمة، معربا عن تقديره لكل العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.