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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /701459/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-إسبانيا-والبرتغال-قبل-مباراة-اليوم

يستعد منتخب إسبانيل لمباراته اليوم الخميس، ضد نظيره البرتغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45، ضمن منافسات دوري الامم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي المنتخبين من قبل في 38 مباراة على مدار تاريخهما، فازت البرتغال 6 مرات وإسبانيا 16 مرة وتعادلا في مثلها، وأحرز البرتغال 44 هدفا واهتزت شباكة 75.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.