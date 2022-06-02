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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /701466/سعر-الدولار-في-مصر-اليوم-الخميس-2-6-2022-تحديث-يومي

شهد سعر الدولار، استقرارًا أمام الجنيه المصري، في بدايات التعاملات الصباحية اليوم الخميس 2 يونيو 2022، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي 18.57 عند الشراء، وسجل الدولار عند البيع 18.65 أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث

وينشر دوت الخليج سعر صرف الدولار بالبنوك المختلفة أمام الجنيه المصري، والذي شهد ثباتًا في الأسعار منذ أمس الأربعاء.

سعر الدولار في مصر اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.75 للشراء، و18.64 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، صباح اليوم الخميس 18.58 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم الخميس، 18.58 جنيه للشراء، مقابل 18.18.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في بنك CIB، صباح اليوم الخميس، 18.6 للشراء، وسجل سعر الدولار عند البيع 18.66 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى نحو 18.61 عند الشراء، و18.66 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.16 جنيه للشراء، مقابل 18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد

وصل سعر الدولار داخل بنك الأهلي المتحد، صباح اليوم الخميس، إلى 18.62 جنيه للشراء، مقابل 18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 18.59 للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.66.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.56جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.