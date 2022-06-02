وزير الرياضة يُوأزر المنتخب الوطني قبيل مباراتي غينيا وإثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:26 صباحاً - قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، بمؤازرة المنتخب الوطنى باستاد 30 يونيو ، استعداداً لمباراتى الفراعنة أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل فى الجولتين الأولى والثانية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

وشهد وزير الشباب والرياضة مران المنتخب الوطني مساء اليوم، بحضور الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السادة أعضاء الاتحاد ؛ اللواء محمد حلمي مشهور، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا، واللواء سمير عبد المحسن مدير استاد 30 يونيو.

وخلال اللقاء، أكد صبحي ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات القادمة من أجل حسم التأهل لأمم أفريقيا مبكراً، مؤكداً دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية أمام غينيا يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة ، والمباراة الثانية يوم 9 يونيو المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات أمام منتخب إثيوبيا والمقرر لها علي ملعب بينجو في ليلونجوي عاصمة مالاوي بعد نقلها من إثيوبيا.

كما استقر مسؤولو منتخب مصر بالتنسيق مع اتحاد الكرة على خوض ودية يوم 14 يونيو المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية في اطار تجهيز اللاعبين ورغبة المدير الفني في التعرف علي لاعبين جدد ومنحهم الفرصة للحكم عليهم والتواجد مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.