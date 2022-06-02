افتتاح كنيسة السيدة العذراء ببلبيس عشية عيد دخول المسيح مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان المركز الإعلامى القبطى للكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الخميس، افتتح الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، كنيسة السيدة العذراء بالطابع الأثرى فى الدور الأول لكنيسة مار جرجس بمدينة بلبيس، والتى تعد إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.



جدير بالذكر أن الكنيسة التى تم افتتاحها صممت على طراز الكنائس بالقرن الثانى عشر الميلادى، كما أن الكنيسة بها 10 أيقونات للسيدة العذراء تم رسمها بمحاكاة العديد من الأديرة الأثرية.

وبدأ الحفل الذى قدمه الإعلامى اسحق يونان بعرض كشفى، ثم صلى نيافة الأنبا مقار صلاة رفع بخور عشية العيد مع عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وبعدها قدم كورال الكنيسة عددا من الترانيم والألحان الكنسية، ثم قدم كاهن الكنيسة عرضا لتاريخ دخول المسيح إلى مدينة بلبيس وشرح ما تم تنفيذه فى الكنيسة من لقان وحامل أيقونات ليلائم الطابع الأثرى، واختتم الحفل بكلمة نيافة الأنبا مقار عن شرح ومدلولات الأيقونة القبطية.