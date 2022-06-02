الخشت: التجهيزات الفنية بجامعة القاهرة الدولية تتناسب مع «الجيل الرابع»

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا حول سير العمل فى الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، كأول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية فى مصر وتجمع بين نظام البرامج والكليات، فى إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمى جديد ومتكامل.





وأوضح التقرير، أن جامعة القاهرة الدولية على وشك الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، والتى وصلت للمراحل الأخيرة، بالإضافة إلى توريد الأثاث الخاص بها، وذلك طبقا للطابع المعمارى لجامعة القاهرة الأم، ومن خلال التنفيذ على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، ليتم افتتاحها وانطلاق العملية التعليمية بها قريبا.



واستعرض التقرير، استكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات المتبقية فى مشروع جامعة القاهرة الدولية، فى ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية والخارجية التى حققت نسب إنجاز كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقا للمواصفات المتفق عليها والتى تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التى سيتم تقديمها بها.

يشار إلى أن جامعة القاهرة الدولية تضم المبانى الإدارية ومبانى الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى المجمع الطبى للاطفال، ومعهد للتمريض، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعى والربوت، وكلية الطاقة المتجددة، ومنطقة لريادة الاعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضى الذى يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دورى الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².



جدير بالذكر أنه جرى وضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية فى أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، ومنذ ذلك التاريخ والجامعة تعمل فى سباق مع الزمن للانتهاء من الأعمال الانشائية لها، وذلك لانطلاق العملية التعليمية وبدء الدراسة بها قريبا، للمساهمة فى الانتقال بالتعليم الجامعى نحو العالمية، وتأهيل كل الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الايجابية فى بيئة عالمية تفاعلية، وتقديم خريجين متميزين ذوى قدرة تنافسية للعمل محليا ودوليا، وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين، من خلال منح شهادات ودرجات علمية مشتركة، والاعتماد على برامج علمية وأكاديمية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا قائمة على الشراكة مع جامعات مرموقة دوليا.

وأعدت جامعة القاهرة الدولية، العديد من البرامج الدراسية فى تخصصات مختلفة، منها برامج النووية السلمية، والاقتصاد الرقمى، والنانو تكنولوجى، والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى إنشاء كليات تدخل فى صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة مثل كلية تطبيقات الذكاء الاصطناعى والروبوت، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة.