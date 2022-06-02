مدبولى: الحكومة حريصة على التواصل المباشر مع المستثمرين وحل المشكلات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين، وذلك فى إطار سعى الدولة لحل كافة المشكلات الخاصة بهم، وتذليل العقبات، وتيسير الإجراءات.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع رجل الأعمال الإماراتى عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات "الفطيم"، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات.

وأعرب مدبولى عن ترحيب الدولة بالاستثمارات الأجنبية، والتقدير لدورها فى دعم الاقتصاد، مشيداً بما حققته مجموعة "الفطيم" من إنجازات على مدار أعوام نشاطها بالسوق المصرية.

وأشار إلى نهج الدولة الساعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث تم إعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وجار طرحها للحوار المجتمعى، تمهيدا لتنفيذها، لافتا إلى أنها تستهدف إحداث أثر إيجابى فى طمأنة المستثمر المحلى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حوافز كثيرة فى قانون الاستثمار، وقال "مصر حالياً تمثل أرضا خصبة لجذب فرص الاستثمار، حيث نمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى، من أراض صناعية جاهزة للاستثمار، مكتملة المرافق، ويتم إتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص، فى مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، وكذا إصدار الرخصة الذهبية".

ومن جانبه، أكد عمر عبد الله الفطيم أن مجموعة "الفطيم" تتواجد فى السوق المصرية منذ نحو 40 عاما، لافتا إلى أنه خلال مسيرة عمله فى مصر يعتبر نفسه فى بلده الثانى، وبرغم التحديات فإن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها فى السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعرب الفطيم عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وكذا الرسائل المطمئنة التى عكستها "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير فى كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التى يزخر بها الاقتصاد المصرى.

كما استعرض الفطيم بعض التحديات التى تواجه قطاع التجزئة حالياً فى مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة.

وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات الفطيم، أنه لدى المجموعة علاقات مهمة مع شركات عالمية بحكم عملها، وأنها تعمل على التعاون معها فى عدة مشروعات بمصر حالياً، مشيراً إلى أنه يريد أن يستثمر أكثر فى السوق المصرى، ويقنع كل المستثمرين العالميين الذين تمثلهم المجموعة، بضخ استثمارات فى مصر، خاصة فى قطاع الصناعة، مؤكداً بالفعل أن بعضا منهم أعلن استعداده لذلك، مؤكدا تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء حول التقدم فى أعمال المجموعة فيما يخص جلب الشركات الكبرى لضخ استثمارات فى مصر.

وأكد رئيس الوزراء - فى ختام اللقاء - تقديره لمبادرة عمر الفطيم لجذب الاستثمارات إلى مصر، مؤكداً إمكانية دعوة المستثمرين من شركاء مجموعة الفطيم لزيارة مصر، للاطلاع على الفرص الاستثمارية، مع استعداد الحكومة المصرية للاجتماع معهم، وطرح كل الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، وتقديم مختلف الحوافز والتسهيلات اللازمة.