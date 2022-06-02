5 يونيو.. إطلاق حملة شاملة للصحة الإنجابية بجميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع المحافظات شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، وذلك فى الفترة من 5 إلى 23 يونيو الجارى.





يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة على المستوى الصحى والاقتصادى ولضمان جودة الحياة الأسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة سيتم تنفيذها لإتاحة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالوحدات الثابتة التابعة للوزارة والمنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التى تقوم بتقديم الخدمة فى المناطق النائية والعشوائية، بالإضافة إلى القرى والمناطق التى يتم بها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

وأضاف عبدالغفار، أنه سيتم إطلاق الحملة على ثلاث مراحل بهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة، ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من الحملة فى الفترة من يوم 5 إلى يوم 9 يونيو فى محافظات كفر الشيخ، والقاهرة، والدقهلية، والغربية، وبورسعيد، وسوهاج، ومطروح، والفيوم، والوادى الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، والأقصر.

وقال عبدالغفار، إن المرحلة الثانية من الحملة سيتم تنفيذها من 12 إلى 16 يونيو فى محافظات سوهاج، ومطروح، والفيوم، والوادى الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، والجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وبنى سويف، والقليوبية، والمنوفية، وأسوان، والسويس، والمنيا، والإسماعيلية.

وتابع أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة فى الفترة من 19 إلى 23 يونيو فى محافظات الجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وبنى سويف، والقليوبية، والمنوفية، وأسوان، والسويس، والمنيا، والاسماعيلية، وقنا، والأقصر، مؤكدا أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تعمل على رفع الوعى الصحى بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع، إلى جانب موضوعات الصحة الإنجابية مثل "المراهقة، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وأضرار الحمل الخطر بأنواعه"، وذلك من خلال العروض المسرحية ومسرح العرائس، حيث يتم تنفيذ تلك العروض من بيت لبيت للتوسع فى نشر المعلومة التوعوية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديريات التعليم، والجمعيات الأهلية، والمجالس المحلية.

ونوه عباس، إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث يتم عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة، إيمانا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصة قرار الإنجاب، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.