مدبولى يصطحب عددا من الوزراء فى رحلته التفقدية إلى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى مدينة شرم الشيخ يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين؛ لتفقد مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها فى المدينة.





وفى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل. كما يشارك رئيس الوزراء فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة".

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