تموين كفر الشيخ: توريد 220 ألف طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - وأوضح الهابط، فى بيان اليوم الخميس، أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبدالغنى حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.. موجها بضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات، مؤكدا تلقى تقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.