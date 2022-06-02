الرى: زراعة 60 شجرة مثمرة بمشاتل القناطر الخيرية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت مشاتل وزارة الرى بالقناطر الخيرية التابعة للوزارة فعاليات زراعة 60 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والرمان والتوت، بمشاركة 60 طالبا وطالبة بمدرسة بداية الدولية، وتحت إشراف مؤسسة "شباب بتحب مصر" بالتعاون مع مؤسسة Thyssenkkrupp الألمانية والمعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية.





وقال الدكتور محمد عبد العاطى إن رعاية وزارة الموارد المائية والرى لمثل هذه المبادرات يأتى فى إطار حرص الوزارة على دعم مجهودات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وإدراكا لحجم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، خصوصا فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل لعام 2022 (COP27)، وتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى".



وتأتى هذه المبادرة ضمن مشروع "شجرة النيل" الذى أطلقته مؤسسة "شباب بتحب مصر" العام الماضى فى اليوم العالمى للبيئة، بهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال ثلاث سنوات للتكيف مع التغيرات المناخية، بالتعاون مع وزراة الموارد المائية والرى وعدد من المؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص، مع الحرص على مشاركة السكان المحليين فى أنشطتها المختلفة.







وكانت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وبرعاية وزارة الموارد المائية والرى، وبالتعاون مع مؤسسة Thyssenkkrupp الالمانية، قد سبق لها زراعة 1000 شجرة مثمرة على جانبى ترعة منشأة دهشور بمحافظة الجيزة والتى تم تأهيلها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع، وزراعة 200 شجرة مثمرة بحديقة الياسمين بالقناطر الخيرية.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت مؤخرا من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحه 9 أفدنة، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما تم البدء فى تطوير وتوسعة حديقة التوفيقى الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقى بين قنطرتى فم الرياح التوفيقى القديمة والجديدة على مساحه 3 أفدنة، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية، ويتم تنفيذ جميع أعمال التطوير ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة اعتمادا على مهندسى وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.