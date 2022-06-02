معهد تكنولوجيا المعلومات يطلق منحة تدريبية فى التصور المعمارى

جدة - نرمين السيد - وقدمت المنحة من خلال الشراكات الاحترافية بين المعهد وقطاع الصناعة وبمشاركة فعالة من بعض القيادات والخبراء.
وشمل برنامج المنحة عدة محاضرات ألقاها خبراء فى هذا المجال، كما تم مناقشة سبل وآليات تفعيل الوسائل المناسبة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والخريجين لإنعاش القطاع المعمارى المصرى بكفاءات مبتكرة ومبدعة ومتميزة.
كما شمل البرنامج أيضا زيارة ميدانية للمبنى الإدارى لشركة "شنايدر إليكتريك" الحاصل على الشهادة الذهبية للريادة فى مجال تصميمات الطاقة والبيئة LEED، وهو نظام معترف به دوليا كونه مقياس تصميم مبان مراعية للبيئة وعالية الأداء وإنشاءها وتشغيلها. والمبنى هو أحد أهم المشروعات المراعية للبيئة فى مصر والعالم العربى.
وتجدر الإشارة إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته فى بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافى.
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