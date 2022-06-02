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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /701453/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-مصر-وغينيا-قبل-المباراة-المرتقبة

يحل منتخب مصر أمام نظيره غينيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن تصفيات كاس الأمم الإفريقية، الموافق يوم الأحد 5 الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات

التقي المنتخبين من قبل فى 9 مواجهات سابقة، كان للمنتخب الوطني الكلمة العليا في هذه المواجهات إذ فاز في 4 مباريات، وتعادل 3، وخسر مواجهتين.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد

الدفاع عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازي أحمد فتوح

الوسط محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور

الهجوم محمد صلاح أحمد سيد زيزو ترزيجيه مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفى محمد

كما استدعى إيهاب جلال 8 لاعبين ، وهم:

محمد الشناوي ياسر ابراهيم أيمن أشرف حمدي فتحي عمرو السولية محمد عبد المنعم قفشة

كريم حافظ "لاعب ملطية سبور التركي".

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والجدير بالذكر أن كان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

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وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".