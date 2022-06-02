وزير الكهرباء: الشبكة المصرية "زى الفل" ولم تتأثر بالحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:29 صباحاً - كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن، كاشفا أن الانقطاعات فى الشبكة الناتجة عن حدث فنى طارئ أصبحت معدودة ومحدودة بفضل التطوير الذى تم بشبكات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشبكة القومية للكهرباء بحالة جيدة ولم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، قائلا: "الشبكة المصرية زى الفل"، لافتا إلى أن اللجوء لتخفيف الأحمال كما كان الوضع قبل 2015 أمر غير وارد على الإطلاق في مصر، خاصة أن هناك احتياطيا يوميا يصل لـ17 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل نصف احتياجات المواطنين تقريبا.

وقال شاكر إن جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع انحاء الجمهورية، مؤكدا أن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ60 عاما الماضية.