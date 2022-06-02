لقاء الرئيس السيسى مع مفوض الاتحاد الأوروبى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: سد النهضة قضية وجودية للشعب المصرى".. ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد على المكانة المهمة التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبى ومؤسساته فى إطار السياسة المصرية، والتى ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، لافتًا إلى أن أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر، فضلا عن الروابط بين الجانبين، والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبى فى عملية التنمية فى مصر.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس الأربعاء، أوليفر فارهيلى مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسى أعرب، خلال اللقاء، عن التطلع لاستمرار التواصل النشيط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.. كما تناول اللقاء تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسى للمفوض الأوروبى أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشددا على الموقف المصرى الثابت فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولى.

وتباحث الاجتماع حول مستجدات الأوضاع فى ليبيا، والتوافق على أهمية الإسراع فى مسار عقد الانتخابات، حيث أكد الرئيس السيسى فى هذا الإطار أهمية إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، التى تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.

وتناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، سواء أبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التى يشهدها التعاون المؤسسى بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز الحوار المتبادل فى هذا الخصوص، لتدعيم علاقات الصداقة بينهما فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسبل التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبى تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية فى قطاع غزة، تكاملا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.

وتطرق الاجتماع إلى تناول الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمى، خاصة فى مجالات الطاقة والغذاء.

من جهته، ثمن مفوض الاتحاد الأوروبى العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع الاتحاد الأوروبى بمصر، وأكد اهتمام الجانب الأوروبى بتطوير الشراكة مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين فى الجوار الإقليمى المتوسطى، وفى ظل الثقل السياسى الذى تتمتع به مصر، دوليا وإقليميا، بقيادة الرئيس السيسى، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربى والأوروبى، ومحور صون الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

كما أشاد المفوض الأوروبى بجهود مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة، مؤكدًا تقدير الاتحاد الأوروبى هذه الجهود، وإيقاف حالات الهجرة غير المشروعة من مصر منذ عام 2016، خصوصًا أنها تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، يتمتعون بكل الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجا ناجحا بالمنطقة فى هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

وتحت عنوان "قرارات مهمة لمجلس الوزراء.. مجلس أعلى لصناعة السيارات وتعديل أحكام بالنظام الأساسى لصندوق مصر السيادى.. مشروع لتوليد كهرباء الرياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وافق على عدد من القرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من ينيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقى التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشؤون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكـز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

وأضافت "الأخبار" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

وأوضحت أن الصندوق يعد الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقا لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة، ويكون نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

وتحت عنوان "مدبولى: منظومة الجمارك الجديدة تساهم فى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أكد أهمية الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة "النافذة الواحدة" بالمراكز اللوجيستية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI؛ بما يضمن تكامل مشروعات التحول الرقمى التى تتبناها الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى يواكب العصر، بالنظر إلى دورهما فى حوكمة الإجراءات وبالتالى تبسيطها، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والتيسير على مجتمع الأعمال.

وأشارت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع برئاسة مصطفى مدبولى، لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات، بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ورئيس هيئة الصادرات والواردات، ورئيس قطاع النقل البحرى، وعدد من المسئولين.

وخلال الاجتماع استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، عملية تطوير المنظومة الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات متناولا موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من المنظومة التى انطلقت خلال عام 2019، تمثل فى ميكنة التطبيقات الجمركية وربط جهات العرض الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركى.

وأضاف معيط أن الرؤية لعام 2022 تطورت؛ حيث أصبحنا نستهدف تخفيض زمن الإفراج الكلى، والعملية الاستيرادية لمنع دخول السلع الرديئة، ورفع معايير جودة السلع بالأسواق، فضلا عن التحقق من توافر المعايير والمواصفات بالسلع المستوردة.

واستعرض الوزير خدمات المنظومة التى ما زالت تحت التطوير والتى تضمنت تتبع الشحنات، وإرسال رسالة بعلم العميل بموعد الكشف، وميكنة التظلمات، وربط التوكيلات الملاحية، وغيرها، كما تطرق إلى المبادرات المزمع الانتهاء منها قريبا الخاصة بالتبعية الإدارية، والمستندات الممسوحة إلكترونيا، والتصديق، ومراحل الإجراءات، ودمج الجهات، والعميل المميز، والكشف.

وتحت عنوان "6 جلسات ساخنة فى اليوم الثانى لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مؤتمر "مصر تستطيع" فى نسخته السادسة، شهد نقاشات ساخنة حول أهمية الصناعة ودور رواد الأعمال المصريين داخليا وخارجيا فى تحقيق التنمية فى مصر، خلال اليوم الثانى للفعاليات من خلال 6 جلسات نقاشية بحضور 70 شخصًا من خبراء وعلماء مصر بالخارج بجانب الخبراء الأجانب والأفارقة وكبار رجال الحكومة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث انعقد المؤتمر لمدة يومين 31 مايو و1 يونيو.

ونقلت الصحيفة عن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، قولها إن مصر حريصة على استضافة الأشقاء من القارة الإفريقية، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الشباب من مصر وإفريقيا، بجانب تشجيعهم وتحفيزهم.

وأضافت أنها تؤمن أنه يجب التوجه للتصنيع بشكل عاجل ووضع خطة عامة لتنفيذ ذلك، وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق والمتابعة بين وزارة الهجرة والوزارات المعنية، لمتابعة تصور وتنفيذ هذه الخطة؛ لتصبح طريقا للمستقبل يضمن الاستفادة من الموارد وتوفير فرص عمل آمنة للشباب؛ ما يسهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية، ويدعم خطوات التنمية المستدامة فى مصر وبلدان القارة الإفريقية.

وأشارت "الأخبار" إلى أن ذلك جاء خلال الجلسة الحوارية تحت عنوان "رواد الأعمال المصريين فى الخارج والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة"، وبمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج والأجانب، وأدار الجلسة الدكتور أحمد رستم الخبير المصرى بالخارج.

من جانبها، أكدت الدكتورة ریم بهجت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل دائما على دعم ريادة الأعمال على مختلف مستوياتها، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مركز الابتكار "كرياتيفا" ولها 7 فروع موزعة بالمحافظات للتدريب على ريادة الأعمال وتقديم الدعم والإرشاد لتعزيز الأفكار.

وأضافت أنه تم تدريب أكثر من 50 ألف شخص، وأن شركة "إيتيدا" تسعى لإبرام اتفاقيات لرفع وتعزيز الشركات الناشئة والعمل على دعمها، وأشارت إلى أن "إيتيدا" قامت بوضع استراتيجية شاملة لتعزيز هذه الشركات الناشئة باستخدام التكنولوجيا ومحاور الثورة الصناعية.

وتحت عنوان "خلال محادثات شكرى وفارهيلى.. تعاون مصرى ـ أوروبى فى مجال الأمن الغذائى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكرى، أكد ضرورة استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى للتعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على مصر، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائى.

وقال شكرى، خلال استقباله أمس بمقر وزارة الخارجية أوليفر فارهيلى مفوض الاتحاد الأوروبى للجوار والتوسع، فى إطار تعزيز الشراكة الوثيقة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبى، "إنه من الضرورى استمرار هذا التعاون، ولا سيما من خلال دعم المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وغيرها من المقترحات طويلة الأجل".

وأشار شكرى إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى أيضا فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى والمسال والكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تمهيدا لتصدير فوائض الطاقة إلى أوروبا.

كما عرض شكرى الاستعدادات والجهود الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى لإنجاح المؤتمر.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن زيارة المفوض الأوروبى للجوار والتوسع إنما تأتى فى ظل الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى ووتيرة التنسيق والاتصالات على مختلف المستويات.

وقال إن الوزير أكد تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وبما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين، معربا عن التطلع لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى لإقرار وثيقة أولويات المشاركة عن الأعوام 2021 ــ 2027 قريبا، مع أهمية أن تشكل تلك الوثيقة نقلة نوعية فى التعاون المؤسسى بين الجانبين وفقا لأولوياتهما المشتركة، وفى العديد من المجالات، ومنها الزراعة والرى والصناعة والذكاء الاصطناعى والتحول الأخضر والرقمنة والتنقل الذكى.

وأضاف المتحدث أن الوزير والمفوض الأوروبى تناولا عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ كما اتفقا فى نهاية اللقاء على أهمية الاستمرار فى تعزيز الزخم الحالى فى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة على مختلف المستويات.

وفى صحيفة "المصرى اليوم"، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يشدد على تجهيز الأرض للتعامل معها دون معوقات"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تابع مع اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، واللواء عاصم شکر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصـرف الصحى، موقف جاهزية الأراضى المزمع طرحها على القطاع الخاص لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.

وشدد مدبولى على ضـرورة بذل أقصى الجهود لتوفير الأراضى الجاهزة لإقامة المحطات بحيث تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 2 مليون متر مكعب يوميا، استعدادًا لطرحها على شركات القطاع الخاص، وأكد أهمية جاهزية تلك الأراضى دون أى معوقات، فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتوسع نحو إقامة المزيد من محطات التحلية لإتاحة المياه النقية، خصوصا فى المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص كخطوة على طريق زيادة تواجده فى الاقتصاد.

وتحت عنوان "تعاون مصرى مالیزى فى مجالات الصناعة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استقبل السفير زمانى إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء، دراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجـارية الممكنة فى مجالات متعـددة، وأيضًا بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من خبرات العربية للتصنيع فى مجالات الصناعة المختلفة ومنها الإلكترونيات والاتصالات وعمليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وكاميرات المراقبة والسيارات والصناعات الطبية والميكنة الزراعية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والصناعات الطبية والطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعى وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة، إلى جانب بحث اشتراك الشركات الماليزية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

فى هذا الصدد، أكد التراس أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة، مشددًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار فى مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الماليزية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتًا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والعربية والإفريقية.

من جانبه، أشاد السفير زمانى إسماعيل بالقدرات الفنية والتكنولوجية التى تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة مشتركة طويلة الأجل فى مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

وأعـرب إسماعيل عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، وزيادة حجم الاستثمارات الماليزية فى مصر، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الماليزية تتميز بالصداقة، والعمق التاريخى، وتشهد انطلاقة قوية، كما تعد مصر أكبر شريك تجارى لماليزيا فى منطقة شمال إفريقيا.