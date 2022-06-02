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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 08:44 صباحاً - محمد السيد - /701451/موعد-مباراة-إسبانيا-ضد-البرتغال-فى-بطولة-دوري-الأمم-الأوروبية

يدخل منتخب إسبانيا ضد نظيره البرتغال، اليوم الخميس ، ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة اسبانيا ضد البرتغال عبر قنوات CBC Sport HD" على قمر EuropeStar 1.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.