أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 2 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - عمان ينعقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبى، فى منطقة البحر الميت؛ لبحث سبل التعاون والاستمرار فى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وأزمات المنطقة والعمل على تعزيز القدرات لتخفيف حدة أعبائها. تونس يبدأ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، زيارة عمل إلى اليابان تستمر لمدة يومين؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم الشراكة الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال فى تونس واليابان على استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك. فيينا تنطلق أعمال الاجتماع الوزارى الـ 29 لمنتجى النفط الخام فى تحالف "أوبك +" عبر "الفيديو كونفرانس" برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى وألكسندر نوفاك نائب رئيس مجلس الوزراء الروسى. واشنطن يتوجه المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونج كيم إلى سول للمشاركة فى اجتماع ثلاثى مع اليابان وكوريا الجنوبية؛ لبحث مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. براغ يلتقى رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان؛ لمناقشة القضايا الدولية الحالية والمساعدات التشيكية لأوكرانيا.

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