درجات الحرارة فى 6 أيام.. التفاصيل وأهم الظواهر المؤثرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظات الوجه البحرى، يكون مائلا للحرارة على السواجل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدلا ليلا على الأنحاء كافة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصيحة عاجلة إلى المواطنين للتغلب على حالة الطقس التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وقالت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": " تسود أجواء حارة خلال الفترة المقبلة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا".

وأضافت الأرصاد: "تزداد فترات سطوع الشمس مما يؤدى إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس، ولذا يرجى عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والاكثار من تناول المشروبات الباردة".