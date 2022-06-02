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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 صباحاً - محمد السيد - /701449/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم ومن أبرزها مباراة إسبانيا ضد البرتغال ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

يخوض جورجيا ضد جبل طارق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض بلغاريا ضد مقدونيا الشمالية، ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض إستونيا ضد سان مارينو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض التشيك ضد سويسرا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة8:45 مساءً.

يخوض إسبانيا ضد البرتغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض صربيا ضد النرويج،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض سلوفينيا ضدالسويد، ،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض إيرلندا الشمالية ضد اليونان، ،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

يخوض موزمبيق ضد رواندا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض تونس ضد غينيا الإستوائية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.