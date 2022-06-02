نصيحة عاجلة من الأرصاد للتغلب على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": " تسود أجواء حارة خلال الفترة المقبلة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا". وأضافت الأرصاد: "تزداد فترات سطوع الشمس مما يؤدى إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس، ولذا يرجى عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والاكثار من تناول المشروبات الباردة".

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