الإفتاء: إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم فانظروا إلى الكون

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك: "إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية فانظروا إلى الكون، فالأشياء المسخَّرة لا يحدث منها خلل على الإطلاق، ولكنَّ الخللَ إنما يأتى من اختيارات الإنسان لِغير منهج الله".

وكانت دار الإفتاء قد وجهت نصيحة جديدة لقيام حياة سعيدة بين الزوجين، وقيام أسرة قوية متماسكة لا يعصف بها الزمان مهما حدث فيه.

وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "حفظ السر يجب أن يكون مبدأ فى الحياة الزوجية حتى ولو حدث انفصال بين الزوجين".

وأضافت الإفتاء: "وقد سئل أحدهم عن أسباب طلاقه فقال : لا أستطيع الكلام عن أسباب طلاقى لأننى عندها أتكلم عن عرضى، فقيل له إنها ستتزوج غيرك، فقال حينذاك سيكون الكلام فى أعراض المسلمين".