طقس اليوم.. ظاهرة قوية مؤثرة وثبات فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتسود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 20

وادى النطرون 35 20

طنطا 34 20

شبين الكوم 35 20

دمنهور 30 20

بلطيم 29 19

مطروح 27 20

السلوم 29 19

سيوة 36 19

بورسعيد 29 20

دمياط 28 21

الزقازيق 36 21

المنصورة 34 20

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 20

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 36 23

طابا 35 22

كاترين 30 14

الطور 32 23

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 34 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 23

بنى سويف 35 22

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 36 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

إدفو 42 26

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 38 26

حلايب 30 23

شلاتين 35 26