أسامة الأزهرى يصف روشتة لـ علاج الاكتئاب والهموم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
وأكد أسامة الأزهرى على أن قضية الاكتئاب فى منتهى الخطورة وهى من أشد أعداء الإنسان، حيث تهدمه وتحبط معنوياته، متابعا: "أى إنسان يبتلى بالاكتئاب واليأس يكون فى خطر شديد لأنه قد يسبب الأذى لنفسه أو أقرب الناس إليه".
ووجه مستشار الرئيس للشؤون الدينية عدة نصائح عاجلة لهزيمة الاكتئاب والهموم، حيث تتلخص فى أهمية أن يكون الإنسان منشرح الصدر، ولديه حالة من الرضا والتفاؤل، كما أنه على كل فرد أن يكون قويا وواثقا ولا يستسلم للحزن مهما كانت شدته.
واستطرد: "على الإنسان ألا يدخل فى حالة من الإحباط، وعليه أن يستعن بالله ولا يعجز، ويحسن الظن فى الله دائما مهما كانت الشدائد، لأن فعل هذا الأمر يعفى الإنسان ويريحه من معانى الهم والحزن".
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