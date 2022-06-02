وزيرة الهجرة بالدموع: إيماننا إن ربنا أكبر من أى حاجة هيخلينا نعدى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال فعاليات الجلسة الختامية فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقالت وزيرة الهجرة خلال كلمتها: "هنقدر نوصل ببلدنا للمكانة اللى عايزينها، والمؤتمر واجه تغيرات وظروف أسرية، واستثنائية لنا جميعا بس كلنا كان عندنا الإيمان، والصبر والمثابرة، وإيماننا أن ربنا أكبر من أى حاجة وهيخلينا نقدر نعدى".

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