محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر زراعات القمح لتحقيق معدل التوريد

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتشكيل لجنة عليا برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد ولجان فرعية من المراكز ومديرية الزراعة لمراجعة المساحات المحصورة بزراعات القمح فى مراكز وقرى المحافظة لبيان صحة الحصر.





جاء ذلك خلال متابعته اليوم الأربعاء، منظومة توريد القمح بالمحافظة بحضور حنان مجدى نائب المحافظ والمهندسة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز والجهات المعنية. وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يحتفظ بالقمح أو يورده خارج المنظومة، مكلفا مركزى الداخلة وباريس بتقديم تقرير أسبوعى لمعدلات تنفيذ الطرق الجديدة مع تكليف سكرتير عام المحافظة المساعد بالمعاينة والمراجعة الفنية لكافة أعمال الطرق المنفذة بالمحافظة.

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