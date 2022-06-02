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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /701437/جوني-ديب-بعد-الحكم-لصالحه-كشف-حقيقتها-كان-عهد-أمام-نفسي-وأطفالي

علق الفنان جوني ديب، بعدما صدر حكم المحكمة بتغريم زوجته السابقة آمبر هيرد بغرامة 15 مليون دولار والذي صدر منذ قليل، لأنها اشهرت به، وذلك عبر بيان مطول.

دوت الخليج يرصد لكم بيان جوني ديب المطول بعد الحكم لصالحه في قضيته مع آمبر هيرد

بيان جوني ديب

وقال جوني ديب في بيانه، “إن كشف الحقيقة كان عهدا قطعه أمام نفسه وأطفاله وكان لزاما للدفاع عن نفسه وكل من وقف بجانبه منذ بداية الأزمة”.

كما وصف شعوره الحالي بعد الحكم ضد آمبر، بأنه يشعر بالسلام الداخلي بعد إتمام هذه المهمة وكشف الحقيقة للعالم، وأشار إلى أن الحكم هو بمثابة النصر لكل امرأة ورجل تعرض لمثل هذا الموقف.

أزمة جوني ديب وزوجته السابقة

ومن الجدير بالذكر، أن وُلدت هذه القضية بسبب إصدار مقال رأي لعام 2018 نشره "واشنطن بو”ست بتوجيه من آمبر هيرد قائلة إنها مثلت، كشخصية عامة، شخصًا تعرض للإساءة، للعنف المنزلي.

وفي مرافعتها، قالت فاسكيز "في 27 مايو 2016 ، دخلت السيدة هيرد إلى محكمة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، للحصول على أمر تقييد من طرف واحد ضد السيد ديب، و بقيامها بذلك، قضت على حياته بإخبار العالم كذبًا أنها كانت ناجية من عنف منزلي على يد السيد ديب. اليوم، في 27 مايو 2022، بعد 6 سنوات بالضبط، نطلب منكم إعطاء السيد ديب حياته مجددًا بإخبار العالم أن السيد ديب ليس المسيء الذي تحدثت عنه السيدة هيرد، وتحميل السيدة هيرد مسؤولية أكاذيبها".

من جانبه، قال بين روتنبورن، محامي آمبر هيرد، إنه "لا يمكن للسيد ديب ببساطة أن يثبت لكم أنه لم يسئ إلى آمبر أبدًا، وإذا كنتم لا تعرفون، فعليكم الحكم لصالح السيدة هيرد. الحكم ضد آمبر هنا يبعث رسالة، بأنه مهما كان ما تفعله بصفتك ضحية عنف، عليك دائمًا أن تفعل المزيد، ومهما كان ما توثقه، عليك دائمًا توثيق المزيد. مهما كان من تخبره، عليك دائمًا إخبار المزيد من الأشخاص. مهما كان مدى صدقك فيما يتعلق بالعيوب الخاصة بك وأوجه القصور الخاصة بك في العلاقة، فأنت بحاجة إلى أن تكون مثاليًا ليصدقك الناس. لا تبعثوا هذه الرسالة".

ولدى آمبر هيرد دعوى تشهير معاكسة ضد جوني ديب، حيث يطالب كلا منهما بتعويضات للأضرار وأخرى عقابية، لكن لن يعود المحلفون، الثلاثاء، للإدلاء بآرائهم بسبب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.