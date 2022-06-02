مصر تدين الهجوم المسلح على إحـدى دوريات قوات حفظ السلام فى مالى

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم المسلح الذى تعرضت له إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام فى مالى، اليوم الأربعاء، والذى أسفر عن استشهاد جندى أردنى وإصابة إثنين آخرين.





وأعربت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية -عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوى ضحايا هذا الهجوم المسلح. وأكدت مصر وقوفها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى هذا الحادث الأليم.

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