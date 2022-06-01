«حاول إنقاذ سيدة من دهس القطار..فمات»..موقف بطولى لعامل مزلقان بنى سويف ..وعمه«كان لسه مصلى الفجر»«فيديو»

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701445/حاول-إنقاذ-سيدة-من-دهس-القطارفماتموقف-بطولى-لعامل-مزلقان-بنى-سويف-وعمهكان-لسه-مصلى-الفجرفيديو

نسمع عن أبطال السوبر هيرو في الأفلام والمسلسلات، ولكن ما فعله عامل المزلقان ببني سويف يثبت لنا أنا هناك أبطال خارقين يعيشون معنا، مشهد يحمل بين طياته بطولة وشهامة المصريين والتضحية من أجل الغير.

دوت الخليج

لم يكن مصرع عامل المزلقان مجرد حادثة، بل كانت مشهد بطولي يحسب له بعد وفاته، فمحاولة إنقاذ سيدة تعبر المزلقان، رغم أن يعلم أن القطار قادم بأقصى سرعته، لم يتردد لحظة عن محاولة إنقاذها، حتى لقي مصرعه هو السيدة التي تبلغ من العمر57 عام.

وقدم موقع دوت الخليج بث مباشر من داخل منزل البطل المتوفي، ويدعى" محمد محمود قرني إبراهيم" بقريةمليحة حسن سالم التابعة لمركز ببا محافظة بني سويف، ليروي لنا أهله تفاصيل الحادث.

"محمد بيشتغل 12 ساعة وكان مصلي الفجر وقاعد بيقرأ قرأن"

ويقول عم البطل،"محمد بيشتغل 12 ساعة وكان مصلي الفجر وقاعد بيقرأ قرأن"، ولكنه لاحظ عبور سيدة مزلقان القطار بعد غلق المزلقان فسارع لانقاذها، رغم محاولة بعض الأشخاص من منعه، ولكنه أصر على ذلك،" القطر خبطهم هما اللي اتنين".

والد البطل متوفي منذ أقل من عام

ويضيف عم المتوفي، " محمد هو اللي كان شايل البيت"، وأن والده متوفي منذ أقل من عام، ووالدته لا تستطيع الخروج بسبب تقدمها في العمر، وأن أخوه يعمل بالخارج تاركا زوجته وأولاده، مشيرا لإلى أن المتوفي لدية ابن أكبر يدر في المعهد الأزهري، وطفلة صغيرة.

المتوفي كان من أفضل الأشخاص بالقرية

واختتم عم المتوفي حديثه مع موقع دوت الخليج لايف،" محمد عمره ما عمل مشكلة وكلهم كانوا بيحبوه وبيقدروه"، وأنه كان من أفضل الأشخاص بالقرية، حيث كان يساعد الجميع، وكان محمبا لعمله.