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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701444/إصابة-3-أشخاص-في-حادث-تصادم-تروسيكل-بسيارات-ملاكى-بالغربية

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة بأصابة ٣ أشخاص أثر أصطدام تروسيكل بثلاث سيارات ملاكى .

تفاصبا الواقعة

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الى محل البلاغ وتبين اصابة كلا من محمد محسن، وعلى عبد الرحيم وحسن عبد الله بجروح وكدمات نتيجة اصطدام تروسيكل بثلاث سيارات ملاكى، نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقلهم الى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وجرى رفع أثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة .

ضبط المتهمين بقتل شاب وأصابة أخر فى مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بالغربية

وفي سياق أخرتمكن ضباط مباحث قسم مركز طنطا، من ضبط المتهمين بقتل شاب وأصابة أخر فى مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة بين العائلتين .

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بنشوب مشاجرة بقرية ميت حبيش البحرية اسفرت عن مقتل شخص وإصابة أخر.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وتبين نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات سابقة نتج عنها مقتل شخص وإصابة أخر بإصابات خطيرة وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.