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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701443/ضبط-المتهمين-بقتل-شاب-في-مشاجرة-بالغربية

تمكن ضباط مباحث قسم مركز طنطا، من ضبط المتهمين بقتل شاب وأصابة أخر فى مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة بين العائلتين فى قرية ميت حبيش البحرية.

دوت الخليج تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بنشوب مشاجرة بقرية ميت حبيش البحرية اسفرت عن مقتل شخص وإصابة أخر. تفاصيل الواقعة علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وتبين نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات سابقة نتج عنها مقتل شخص وإصابة أخر بإصابات خطيرة وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى. وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حريق هائل داخل مطعم "المدمس" بمنطقة شارع البحر بمدينة طنطا. وفى سياق أخر، شهدت احد المطاعم بشارع البحر بمدينة طنطا حريق هائل داخل المطعم . تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل مطعم "المدمس" بمنطقة شارع البحر بمدينة طنطا. وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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