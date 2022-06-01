البرلمان يحاصر «وزيرين» من حكومة مدبولى «رقابيا» الإسبوع القادم..مواجهات التغير المناخى  ومغالاة التسعير بالأراضى الصناعية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بالمناقشات

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701440/البرلمان-يحاصر-وزيرين-من-حكومة-مدبولى-رقابيا-الإسبوع-القادممواجهات-التغير-المناخى -ومغالاة-التسعير-بالأراضى-الصناعية-وإعادة-تشغيل-المصانع-المتوقفة-بالمناقشات

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الأحد القادم 76 طـلب إحاطــة وسؤال وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة كما تشهد أيضاأدوات رقابية لوزيرة البيئة يوم الاثنين بواقع 63 ليكون الإجمالى نحو 140أداة رقابية لكلا من الوزيرين.

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تضم المناقشات 55طلب إحاطة وسؤالان و5طلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، وطلبات المناقشة العامة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي والعضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر، و العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.

كما تضم طلبا إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، و7طلبات إحاطة مقدمة من العضو محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق،العضو نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين،و محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات.

كما تضم العضو كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية والعضو سحر صدقي، عن معاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية والعضو أحمد الطيبي، عن خطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.

كما تضم 4أسئلة العضو مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية، والعضو محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية،و العضو آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ،العضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية ،ويضا طلب مناقشة عامة مقدم من العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

63أداة رقابية بمواجهة وزيرة البيئة أمام البرلمان الاثنين القادم

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الاثنين مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزير البيئة.

وتضم 52طلبإحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية حيث طلب مناقشة عامة مقدم من العضو علاء عصام وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

كما تضم طلبا إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية، وطلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية، العضو ميرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، و العضو أحمد حته وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر.

البرلمان يحاصر «وزيرين» من حكومة مدبولى «رقابيا» الإسبوع القادم..مواجهات التغير المناخى ومغالاة التسعير بالأراضى الصناعية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بالمناقشات

وتضم أيضا 3 طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات