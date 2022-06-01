انت الان تتابع تفاصيل خبر ميسي يحقق ثاني ألقابه مع المنتخب.. الأرجنتين تتوج بطلا لكأس أوروبا وأمريكا الجنوبية على حساب إيطاليا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701439/ميسي-يحقق-ثاني-ألقابه-مع-المنتخب-الأرجنتين-تتوج-بطلا-لكأس-أوروبا-وأمريكا-الجنوبية-على-حساب-إيطاليا

توج فريق الإرجنتين ببطولة كأس أوروبا وأمريكا الجنوبية، بعد تغلبه على منتخب إيطاليا بنتيجة هدفين مقابل لاشيئ، في المباراة التي أقيمت منذ قليل على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية ويمبلي.

دوت الخليج

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

اليورو

على جانب آخر، توج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره الإنجليزى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

وسجل المنتخب الإيطالى ظهوره في نهائى أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث شارك في المباراة النهائية 3 مرات سابقة نجح خلالها في التتويج باللقب مرة وحيدة عام 1968 على حساب نظيره اليوغوسلافى، فيما خسر اللقب مرتين عامي 2000 و2012 أمام فرنسا وإسبانيا على الترتيب، قبل أن يضيف اللقب الثانى على حساب إنجلترا.