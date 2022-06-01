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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701429/أول-تعليق-من-آمبر-هيرد-بعد-خسارتها-القضية-ضد-جوني-ديب

علقت آمبر هيرد على الحكم في قضية التشهر التي صدر حكمها لصالح جوني ديب منذ قليل وذلك في بيان صدر لها.

دوت الخليج يرصد تعليق آمبر هيرد على الحكم لصالح طليقها.

بيان آمبر هيرد

وقالت آمبر هيرد في بيان لها، إن هذا الحكم يعيد عقارب الساعة إلى الخلف حينما كانت توصم أي سيدة تعرضت للعنف المنزلي وتقرر الحديث عنه علانية.

كما أشارت في بيان لها إلى أن الحكم يعيق فكرة أن يؤخذ كلام المرأة المعنفة على محمل الجد، رغم توفر الأدلة والبراهين التي تثبت أقوالها.

الحكم لصالح جوني ديب

أدانت هيئة محلفين أمريكية الممثلة آمبر هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق جوني ديب، وحكمت له بـ15 مليون دولار.

وقالت الهيئة محلفين أمريكية إن تصريحات هيرد بشأن زواجها كانت "كاذبة".

كما قضت الهيئة بمليوني دولار لصالح هيرد على خلفية تصريحات صحفية سابقة أدلى بها محام سابق لديب بخصوص القضية.

وبينما أعربت الممثلة عن خيبة أملها بسبب قرار هيئة المحلفين، قال ديب إن الحكم "أعاد له الحياة".

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته لصحيفة "واشنطن بوست" زعمت فيه أنها كانت ضحية للعنف الأسري، رغم أنها لم تذكر ديب بالاسم. وبعد ذلك رفعت هيرد دعوى مضادة.

واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل الماضي إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016 تشكّل نقيضاً لسحر هوليوود. وأصبح الطلاق بين الزوجين نافذاً عام 2017.

وفى هذا السياق، فإن على هيئة المحلفين الإجابة على 42 سؤالاً وردت فى الوثيقة التى قدمتها المحكمة قبل إصدار الحكم،؛ إذ إن كل سؤال بمثابة قرار وحكم بحد ذاته، وعليه فذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فالـ42 سؤالاً تنقسم بين 24 سؤالًا بخصوص ادعاءات ديب، و18 سؤالاً بخصوص دعوى هيرد المضادة، فيما تمتد هذه الوثيقة على ثمانى صفحات.

والإجابة عن تلك الأسئلة ستجعل اتخاذ القرار أمراً حتمياً وعادلاً، كما أنها ستساعد هيئة المحلفين على اتخاذ قرار بشأن الأضرار التى لحقت بكلا الطرفين، وأى تعويضات عقابية.

يذكر أن الممثل الأمريكى جونى ديب تزوج من الممثلة الأمريكية آمبر هيرد فى شهر فبراير عام 2015، ثم تقدّمت آمبر هيرد بطلب الطلاق فى مايو 2016 بعد 15 شهرا فقط من الزواج مع وجود علامة استفهام كبيرة على هذا الطلب بين الجمهور، ثم مؤخرا تقدم جونى ديب بطلب تعويض 50 مليون دولار من آمبر هيرد بسبب مقال كتبته فى عام 2018، وصفت نفسها خلاله بأنها ضحية للعنف الأسري، نافيا ارتكابه أى سوء معاملة، وردت آمبر هيرد بطلب تعويض 100 مليون دولار عن العنف المنزلى التى كانت تتعرض له من قبل جونى ديب.