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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701446/عميلة-البنك-العربي-الأفريقي-تصرخ-ضيعلى-مرتب-شهرين

اشتكت عميلة البنك العربي الأفريقي من سوء التعامل المقدم في خدمات البنك العربي الأفريقي الدولي، في إشارة لفقد راتبها بسبب أخطاء المصرف، ويرصد دوت الخليج شكوي عميلة البنك العربي الأفريقي الدولى.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي قالت عميلة البنك العربي الأفريقي الدولى عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، : "لما بنك كبير زي البنك العربي الأفريقي يضيع مرتب شهرين اشتغلتهم وتعبت فيهم". البنك العربي الأفريقي الدولى وأضافت: "وفي الآخر الموظف يقولي عادي يعني أننا نغلط مهو اصلنا مش مكن ويتكلم على أساس إنه غلط في كتابة اسم مش في إنه ضيع تعب شهرين متواصلين شغل و سهر..وحتي محاولش يكلف خاطره و يلاقي حل أو حتي يدور معايا على حل". واستكملت: "يقولي لو مضايقة قدمي شكوي و يا تخدي فلوسك ياما لا بجد انا مبهوره بيكوا أوي Arab African International Bank هقدم فيكوا شكاوي حتي لو وصلت اني اقدم شكوي للبنك المركزي".

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