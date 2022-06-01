نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 و تنسيق الثانوية العامة لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 من نتائج البحث الأكثر رواجاً في هذه الأيام مع اعلان انتهاء أعمال التصحيح في معظم المحافظات، وبالتالي يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن النتائج ويتعرضون للتشتت نتيجة كثرة المواقع التي تدعي اعلان النتيجة على غير الحقيقة، ولكننا سنعرض عليكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل مباشر وبدون تكبد عناء البحث عنها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

أعلنت غالبية المحافظات المصرية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2021 /2022 وهي نتيجة نهاية العام الدراسي، الذي يطمح الكثير من الطلاب في نهايته في الحصول على أعلى المراتب والدرجات بعد عناء طوال العام، ورغبة منا في الإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بالحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لأبنائنا الطلاب سوف نذكر إليكم الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة محافظة القاهرة بعد أن أعلنت المحافظة عن انتهاء أعمال التصحيح بها وقامت برصد الدرجات وهو: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

محافظة الجيزة من المحافظات التي شهدت اقبالاً كبيراً من طلاب الشهادة الإعدادية على أداء الامتحانات، ويمكن الاستعلام في الوقت الحالي عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2021/2022 لمحافظة الجيزة من خلال الرابط المركزي ثم اختيار المحافظة المذكورة، وذلك عبر اتباع هذا الرابط: https://prepnatega.emis.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

تعتبر محافظة الإسكندرية من أكبر محافظات الجمهورية، وهي من المحافظات التي تضمنت الكثير من اللجان الخاصة بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، وأعلنت المحافظة عن اعلان النتائج بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات، ويمكن للراغبين في الاستعلام عن النتائج الذهاب للرابط المركزي لإعلان نتائج المحافظات ثم اختيار محافظة الإسكندرية وإدخال المعلومات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة بشكل مباشر، وذلك عبر اتباع الرابط المركزي التالي: https://prepnatega.emis.gov.eg

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لكافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 27 محافظة والتي يتوزع عليها مجمل أعداد طلاب الشهادة الإعدادية، يمكنكم الاستعلام عبر الرابط المركزي الموضح سابقاً واختيار اسم المحافظة من القائمة المنسدلة ثم اتباع الخطوات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة، وذلك من خلال هذا الرابط: https://prepnatega.emis.gov.eg.