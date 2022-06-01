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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701436/63أداة-رقابية-بمواجهة-وزيرة-البيئة-أمام-البرلمان-الاثنين-القادم

دوت الخليج

وتضم 52طلبإحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية حيث طلب مناقشة عامة مقدم من العضو علاء عصام وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

كما تضم طلبا إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية، وطلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية، العضو ميرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، و العضو أحمد حته وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر.

63أداة رقابية بمواجهة وزيرة البيئة أمام البرلمان الاثنين القادم

وتضم أيضا 3 طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات