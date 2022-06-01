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وزير المالية بندوة مستقبل وطن عن موازنة 2023: الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم«صور»

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701434/وزير-المالية-بندوة-مستقبل-وطن-عن-موازنة-2023-الحكومة-ملتزمة-بتحسين-حياة-المواطنين-وتأمين-احتياجاتهمصور

أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم والتغلب على كافة التحديات والأزمات، وأن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في النهوض باقتصادها الوطني إلا أن جاءت أزمة كورونا.

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جاء ذلك بندوة بمقر الأمانة العامة  لحزب مستقبل وطن، بمشاركة المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ،والنائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.

وأوضح وزير المالية، أن الأزمة الروسية الاوكرانية أحدثت حالة كبيرة من التضخم أثرت بالسلب على جميع دول العالم بلا استثناء، ما يستدعي هنا في مصر مزيد من التكاتف وتوحيد الجهود للقدرة على المواجهة.

وتناول الوزير خطوات الدولة في دعم المزارع ورفع سعر توريد القمح لتشجيع المزارعين وتأمين الأمن القومي الغذائي، والحديث عن المشروعات القومية وما تمثله من كنز حقيقي يوفر الآلاف من فرص العمل ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وزير المالية بندوة مستقبل وطن عن موازنة 2023: الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم

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وأكد الوزير أن خيار وقف المشروعات القومية لم يطرح لأن تنفيذه سينتج عنه تسريح العمالة مما يتسبب في ازمة اجتماعية كبيرة، ولذلك تم تزويد الدين من أجل استكمال المشروعات وبناء مصرنا الحديثة.

وفي نهاية كلمته قدم الوزير عرضًا تفصيليًا عن مشروع الموازنة ومستهدفاتها ومستهدفات الدين العام، وملف المرتبات والأجور وفي كلمة تعقيب قصيرة .. قام كلًا من النائبين أحمد سمير وحسام الخولي بالحديث حول بعض الأمور المتعلقة بالموازنة وكذلك توجيه بعض التساؤلات حول بعض القضايا وفي النهاية .. تم فتح الباب أمام مداخلات وتساؤلات السادة النواب حول مشروع الموازنة  وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات المختلفة..

 

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وزير المالية بندوة مستقبل وطن عن موازنة 2023: الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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