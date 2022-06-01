انت الان تتابع تفاصيل خبر شائعات إخوانية.. حقيقة خطاب منسوب للداخلية بشأن قتلى وجرحى فض اعتصامى رابعة والنهضة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701432/شائعات-إخوانية-حقيقة-خطاب-منسوب-للداخلية-بشأن-قتلى-وجرحى-فض-اعتصامى-رابعة-والنهضة

كشف مصدر أمني بأنه لاصحة لما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن خطاب منسوب صدوره عن إحدى جهات وزارة الداخلية ، متضمناً أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الإعتصامات بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وأضاف المصدر بأن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ويأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية للتغطية على جرائمها.

ضربوا بعض بالحجارة.. كشف ملابسات مقطع فيديو مشاجرة بأسوان

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات متضمناً الإدعاء بقيام بعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بأعمال البلطجة وإستخدام الأسلحة البيضاء ورشق المواطنين بالحجارة بإحدى المناطق بمحافظة أسوان.

فحص الفيديو

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (5 أشخاص)، طرف ثان (6 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") جميعهم مقيمين بمحافظة أسوان، بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى كانت بحوزتهم، مما أدى لحدوث إصابات بعدد منهم.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص وتبادلا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ميكروباص يتجاوز الجزيرة الوسطى بشارع الطيران

رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات متضمناً قيام سيارة أجرة "ميكروباص" بتجاوز الجزيرة الوسطى بشارع الطيران بدائرة قسم شرطة مدينة نصرثان والدوران فى الجهة الأخرى معرضاً حياة المواطنين للخطر ومعطلاً حركة المرور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وضبط مرتكبها، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

شخص يطلق النيران على المارة بالدقهلية

تداول مقطع فيديو يظهر خلال أحد الأشخاص بإطلاق النيران تجاه أحد المارة بإحدى قرى مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/5 تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية ، من إحدى المستشفيات بإستقبالها (3 أشخاص "مصابين برش خرطوش" – مقيمين بإحدى قرى مركز شرطة السنبلاوين).. بالإنتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وشخصين مجهولين حال قيامهما بشراء بعض المواد الغذائية من أحد المحال "سوبر ماركت" كائن بالقرية ، وقاما على إثرها بالمتهمان بإطلاق أعيرة تجاههم بسلاح نارى كان بحوزة أحدهما فحدثت إصابتهم.

توصلت جهود الأجهزة الأمنية بالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن تحديد المذكوريّن وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضطبهما .. كما تم ضبط عدد (4 أشخاص) آخرين كان برفقتهم ، وعُثر بحوزتهم على (2 بندقيه آلية - ٢ بندقيه خرطوش - ٢ فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - ٥٠ كيلو جرام لمخدر البانجو – 350 جرام لمخدر الهيروين – دراجة نارية – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهم إعترف المتهمان المشار إليهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافوا بقيامهم بالإشتراك مع المتهمين الآخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والمبلغ مالى من متحصلات تجارتهم.