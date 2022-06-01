زيادة فوائد بنك مصر 2022 .. لهذه الفئات

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - وسط تساؤلات الكثيرون من عملاء بنك مصر عن نسبة الفوائد على الشهادات والحسابات البنكية، نجد ارتفاع فوائد بنك مصر 2022 لفئات معينة بعد قرار البنك المركزي المصري الآخير برفع الفائدة، ويرصد دوت الخليج الفئات التى أعلن بنك مصر عن زيادة فوائدها.

فوائد بنك مصر

زادت فوائد بنك مصر على حسابات التوفير الجاري والمعاشات بالتزامن مع إيقاف شهادة 18% بالتعاملات.

شهادة 14% من بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة 14% لمدة 3 سنوات بعد وقف شهادة الـ 18% الأيام الماضية، وبناءً على قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير برفع الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

وأكد بنك مصر على الفائدة على حسابي الجاري ذو العائد اليومي وأصحاب المعاشات، بسبب ارتباطهم بسعر الإيداع لدى البنك المركزي.

وأشار بنك مصر إلى أن العائد متغير يرتفع وينخفض الفائدة بشكل تلقائي، ويكون ذلك طبقا لقرار البنك المركزي في كل اجتماع للجنة السياسة النقدية، مطمئنًا عملائه على التعاملات المصرفية من خلال بنك مصر وشهادات الادخار والحسابات البنكية المختلفة.