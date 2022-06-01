انت الان تتابع تفاصيل خبر «إجازة».. كارول سماحة تطرح أحدث أغانيها في هذا الموعد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701421/إجازة-كارول-سماحة-تطرح-أحدث-أغانيها-في-هذا-الموعد

تستعد الفنانة المتألقة كارول سماحة لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «إجازة» قريبًا وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب

دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية إجازة.

كارول سماحة تشوق جمهورها لأحدث أغانيها

وشوقت سماحة متابعية للأغنية من خلال نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: "إجازة.. قريبًا".

من جانبه، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنية جديدة بعنوان "إحنا ملوك اللعبة دى"، والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان محمد يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وأعلنت كارول سماحة عن صدور الأغنية من خلال صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى. تتعاون النجمة اللبنانية كارول سماحة في أغنية مصرية جديدة من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم، ومن المقرر طرحها خلال الصيف الحالى، وتحمل عدد من المفاجآت.

كارول سماحة سعيدة بالغناء على مسرح دار الاوبرا

وأعربت مؤخرا النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية بمناسبة احتفالات عيد الحب الماضى، مشيرة إلى أن الغناء على هذا المسرح له طابع خاص.

وأضافت: "لأول مرة أغني وأحضر معايا بوكيه ورد وأهديه لزوجي وليد مصطفى"، ووجهت الشكر لمصر بلدها الثانية التي احتصنتها ولم تر فيها غير كل الخير، كما وجهت الشكر للموسيقار محمد الموجي والفرقة الموسيقية التي بذلت معها مجهودا كبيرا.

شاركت الفنانة الكبيرة كارول سماحة، بالغناء فى حفل ختام بطولة العالم للإسكواش، التى نظمت فعالياتها فى مصر، ونشرت كارول، صور من مشاركتها في الحفل عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلقت عليها: "صور عن مشاركتى أمس فى نهائى بطولة العالم فى السكواش فى المتحف الحضارى.. مصر، وإطلاقى أغنية خاصة للمناسبة: احنا ملوك اللعبة دى"

ومن جهة أخرى، خطف شهير طارق مؤمن، نجل طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم السابق، ورنيم الوليلى بطلة العالم والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات سابقاً، الأنظار بعدما تم التقاط عدة صور له خلال وضعه قبله على صورة والده خلال مشاركته بإحدى بطولات الاسكواش.

من جانبها، كشفت البطلة المصرية المعتزلة رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميا سابقا، عن كواليس حياتها بعد اعتزالها الاسكواش، كيفية التواصل حاليا مع زوجها.