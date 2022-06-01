محافظ سوهاج: منع تسليم أى أسمدة للمزارعين بدون إيصال توريد محصول القمح

جاء ذلك خلال ترؤس الفقى اليوم الأربعاء، اجتماع متابعة موقف توريد محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة للموسم الزراعى الحالى والتأكيد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح.
ووجه المحافظ - بحسب بيان صحفى - بضرورة إعداد تقرير مفصل حول مؤشرات التوريد لكل مركز، واستلام جميع الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح إلى الصوامع والشون وعدم رفض أى أقماح لأى سبب من الأسباب إلا للإصابة الحشرية، مؤكدا ضرورة التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات ومصادرة الأقماح المضبوطة خارج الإطار القانونى، وأن يتم إعداد بيان مفصل بالمحاضر والكميات التى تم ضبطها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجمعيات الزراعية للندوات واللقاءات مع المزارعين للتوعية بضرورة توريد الأقماح، وسرعة العمل على انتهاء لجنة حصر الأراضى المنزرعة بالأقماح فعليا بنطاق المحافظة من تقريرها فى أقرب وقت ممكن.
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