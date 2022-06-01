بعد تعويض سكانها.. إزالة 5 عقارات ضد مسار محور كمال عامر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا)، حيث قامت المحافظة من خلال حى بولاق الدكرور بإزالة العقارات المتعارضة بترعة الزمر.





وجاء ذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجار استكمال الأعمال. حدثت الإزالة فى إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة، وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمنى الذى تقطعه المركبات.

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