«الأغذية العالمى» يتحدث عن براعة مصر فى توفير السلع (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى، الاستراتيجية التى وضعتها الدولة المصرية لتوفير احتياطى من المواد الغذائية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. وقال برنامج الأغذية العالمى، إن مصر عملت على توفير احتياطى استراتيجى للمواد الغذائية لـ6 أشهر، ونفذت العديد من المشروعات الزراعية للتوسع فى المساحات المزروعة، واستخدمت أساليب حديثة فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية رفعت الإنتاج.

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