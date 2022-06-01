انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسماء .. تشكيل اللجنة النقابية للعاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط حصرياً على موقعنا
القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701427/بالأسماء--تشكيل-اللجنة-النقابية-للعاملين-بوكالة-أنباء-الشرق-الأوسط
أعلنت اللجنة العامة لانتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية نتيجة انتخابات اللجنة النقابية بوكالة أنباء الشرق الأوسط للدورة النقابية الجديدة لعام (2022 - 2026).
تحيا مصر
بالأسماء .. تشكيل اللجنة النقابية للعاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط
وأسفرت الانتخابات عن فوز هشام محمود أبو بكر يوسف رئيسا للجنة، بينما فاز بمنصب العضو على الترتيب كل من أحمد حسين أحمد علي، وأسامة عبد النبي عبد الفضيل عبد السلام، وأحمد محمد عبد الستار، ومحمد علي أحمد محمد، وخالد محمد نجيب محمود، ومصطفى كسبان محمد أحمد، وإبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل، وكريم علي أحمد الليثي، وأحمد سمير فريد علي سويلم، ومحمود إبراهيم فهمي.
ووجهت اللجنة النقابية للعاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط شكرها وتقديرها لكل من شارك وأدلى بصوته في الانتخابات التي أجريت وأعلنت نتيجتها، معربة عن آمالها في تحقيق مصالح العاملين والدفاع عن حقوقهم في إطار من الالتزام بالقوانين واللوائح المؤسسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء .. تشكيل اللجنة النقابية للعاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.