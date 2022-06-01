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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701427/بالأسماء--تشكيل-اللجنة-النقابية-للعاملين-بوكالة-أنباء-الشرق-الأوسط

تحيا مصر

بالأسماء .. تشكيل اللجنة النقابية للعاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط

وأسفرت الانتخابات عن فوز هشام محمود أبو بكر يوسف رئيسا للجنة، بينما فاز بمنصب العضو على الترتيب كل من أحمد حسين أحمد علي، وأسامة عبد النبي عبد الفضيل عبد السلام، وأحمد محمد عبد الستار، ومحمد علي أحمد محمد، وخالد محمد نجيب محمود، ومصطفى كسبان محمد أحمد، وإبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل، وكريم علي أحمد الليثي، وأحمد سمير فريد علي سويلم، ومحمود إبراهيم فهمي.

ووجهت اللجنة النقابية للعاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط شكرها وتقديرها لكل من شارك وأدلى بصوته في الانتخابات التي أجريت وأعلنت نتيجتها، معربة عن آمالها في تحقيق مصالح العاملين والدفاع عن حقوقهم في إطار من الالتزام بالقوانين واللوائح المؤسسية.