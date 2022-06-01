انت الان تتابع تفاصيل خبر تصل إلى 60 %.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات والفاكهة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701424/تصل-إلى-60--مفاجأة-بشأن-أسعار-الخضروات-والفاكهة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن هناك تراجع في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 % إلى 60 %، مشيرًا إلى أن أسعار الطماطم على الأخص شهدت تراجعًا ملحوظًا حيث سجل سعرها في سوق العبور اليوم من 4 إلى 7 جنيهات، ومن المتوقع انخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، أن الأسعار كانت مرتفعة الفترة الماضية، بسبب عوامل التغير المناخي، ومع دخول الموسم الصيفي ارتفعت الإنتاجية وبدأت تتوافر السلع لشكل أكبر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المعروض وانخفاض الأسعار.

انخفاض الاسعار

ولفت نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أنه كلما كان هناك استقرار في السوق، كلما صاحب هذا الاستقرار انخفاض في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن هناك توجه على أن يقوم التجار بتخفيض هامش الرمح من أجل عبور المرحلة الحالية.

وأوضح حاتم النجيب أن كل أصناف الخضار متاحة لكل محدودي الدخل، والخضروات والفاكهة متوفرة في كل أسواق مصر، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة عدد الأسواق التنافسية من أجل السيطرة على الأسعار في السوق.

التصدي للتلاعب بالأسعار

وأشار "النجيب" إلى أن شعبة الخضروات والفاكهة، تتصدى لكل الممارسات الخاطئة في الأسواق، من أجل مواجهة أي تلاعب في الأسعار من قبل التجار، ولن تسمح بأن يكون هناك عمليات احتكار أو تلاعب في أسعار السلع.

في السياق ذاته، تحدث أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" عن انخفاض أسعار السلع الغذائية قائلًا: "زي ما بنتكلم عن ارتفاع الأسعار وبنقول إن هناك ارتفاع أسعار، لازم لما يكون في انخفاض نتكلم بردو ونشير إليه، والنهارده في انخفاض حصل لأسعار الخضروات والفاكهة بشكل غير مسبوق، وأصبحت أسعار كل المنتات في متناول الجميع".

ارتفاع أسعار الدولار الجمركي

على جانب آخر، تطرق "موسى" للحديث عن ارتفاع سعر الدولار الجمركي، والذي وصل إلى 18.65 جنيه، بزايدة وصلت إلى 10 %.

ولفت إلى أنه ستكون هناك ارتفاع أسعار السلع المستوردة والسيارات بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مشيرًا إلى أن أي سلع يتم استيرادها سوف ترتفع أسعارها، ومنها الأجهزة الكهربائية.

وطالب بضرورة استيراد أي شيئ مش أساسي، ودايما نعتمد على المنتج المحلي وتكون له الأفضلية.