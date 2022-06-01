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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701423/بعد-أسابيع-أمام-القضاء-جوني-ديب-ينتصر-في-معركته-القضائية-ضد-طليقته-آمبر-هيرد

فاز الممثل العالمي جوني ديب بمعركته القضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وذلك بعد أسابيع من تناول قضيتهما في المحكمة.

دوت الخليج يرصد فوز جوني ديب في معركته ضد آمبر هيرد.

معركة جوني ديب القضائية

التأمت هيئة المحلفين مجددا، الثلاثاء، لاستكمال مداولاتها واتخاذ قرار تحدد فيه ما إذا كان جوني ديب تعرّض للتشهير من زوجته آمبر هيرد، التي تؤكد أنها عانت العنف الأسري خلال زواجهما.

وكان الأعضاء السبعة في هيئة المحلفين، وهم خمسة رجال وامرأتان، بدؤوا المداولة الجمعة لإصدار قرارهم في ختام محاكمة امتدت ستة أسابيع في محكمة فيرفاكس، وهي مدينة صغيرة في ولاية فيرجينيا قريبة من واشنطن.

أما ديب فسافر إلى بريطانيا للمشاركة الأحد والاثنين في حفلتين موسيقيتين للمغني البريطاني جيف بيك في شيفيلد ولندن.

ويتهم نجم "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين" زوجته السابقة بتشويه سمعته وتقويض مسيرته من خلال تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وينفي ديب هذه الاتهامات، ويطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.

أزمة جوني ديب وزوجته السابقة

وُلدت هذه القضية بسبب إصدار مقال رأي لعام 2018 نشره "واشنطن بو”ست بتوجيه من آمبر هيرد قائلة إنها مثلت، كشخصية عامة، شخصًا تعرض للإساءة، للعنف المنزلي.

وفي مرافعتها، قالت فاسكيز "في 27 مايو 2016 ، دخلت السيدة هيرد إلى محكمة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، للحصول على أمر تقييد من طرف واحد ضد السيد ديب، و بقيامها بذلك، قضت على حياته بإخبار العالم كذبًا أنها كانت ناجية من عنف منزلي على يد السيد ديب. اليوم، في 27 مايو 2022، بعد 6 سنوات بالضبط، نطلب منكم إعطاء السيد ديب حياته مجددًا بإخبار العالم أن السيد ديب ليس المسيء الذي تحدثت عنه السيدة هيرد، وتحميل السيدة هيرد مسؤولية أكاذيبها".

من جانبه، قال بين روتنبورن، محامي آمبر هيرد، إنه "لا يمكن للسيد ديب ببساطة أن يثبت لكم أنه لم يسئ إلى آمبر أبدًا، وإذا كنتم لا تعرفون، فعليكم الحكم لصالح السيدة هيرد. الحكم ضد آمبر هنا يبعث رسالة، بأنه مهما كان ما تفعله بصفتك ضحية عنف، عليك دائمًا أن تفعل المزيد، ومهما كان ما توثقه، عليك دائمًا توثيق المزيد. مهما كان من تخبره، عليك دائمًا إخبار المزيد من الأشخاص. مهما كان مدى صدقك فيما يتعلق بالعيوب الخاصة بك وأوجه القصور الخاصة بك في العلاقة، فأنت بحاجة إلى أن تكون مثاليًا ليصدقك الناس. لا تبعثوا هذه الرسالة".

ولدى آمبر هيرد دعوى تشهير معاكسة ضد جوني ديب، حيث يطالب كلا منهما بتعويضات للأضرار وأخرى عقابية، لكن لن يعود المحلفون، الثلاثاء، للإدلاء بآرائهم بسبب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.