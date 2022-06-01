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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701422/شركة-أمان-للتمويل-متناهي-الصغر--كل-ماتريد-معرفته-عنها

تعتبر شركة أمان للتمويل متناهي الصغر من أشهر الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتتمتع شركة أمان بشهرة واسعة وثقة الكثير من المواطنين في التعامل معها، وتحقق شركة أمان الشمول المالى في تعاملاتها، لذلك ينشر دوت الخليج كافة التفاصيل عن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر.

شركة أمان للتمويل متناهي الصغر

تستهدف أمان للتمويل متناهي الصغر مساعدة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحقيق الآتي:

خدمات شركة أمان

استطاعت شركة أمان للتمويل متناهي الصغر تقدم خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر فروع أمان المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 94 حاليًّا، وستصل إلى 100 فرع بنهاية العام،واستطاعت تعيين خبرات فى كل محافظة تمتلك مقومات الوصول إلى تلك المشروعات التى تحتاج إلى تمويلات.

وجدير بالذكر أن شركة أمان ستموّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتذكرة تمويلية تتراوح بين 200 ألف جنيه وحتى المليون جنيه، لافتًا إلى أنه عقب مرور العام الأول ستحدد الشركة حجم التمويلات المستهدفة واحتياجاتها التمويلية.