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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701420/مصرع-4-أشخاص-وإصابة-10-آخرين-فى-تصادم-ميكروباص-بميني-باص-بالصف

لقي 4 اشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وميني باص أعلى طريق المنشي بمنطقة الصف ، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتوجد محاولات لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منطقة الصف بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق السويس الصحرواي اتجاه القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق السويس الصحراوي ، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نصف نقل ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 8 آخرين وتم نقل المتوفي والمصابين لمستشفي السلام والبنك الاهلى.

وكشفت المعاينة للحادث، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة مما ادى لانقلاب السيارة ، مما أدي الي توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.

مصرع سيدة وأصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بكفر الشيخ

وعلى جانب أخر لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص في حادث انهيار منزل سكني بقرية طاهر التابعة لكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، وهرعت قوات الأمن واسعاف كفر الشيخ، الى موقع الحادث وتم نقل المتوفاة والمصابين الى المستشفى.

أسماء المتوفين

سالمه احمد قنديل 28 سنه قرية الحي

محمود محمد عبد العظيم رمضان قرية صول

مها بدوي مسعود 18 سنه قرية غمازة الصغري

دينا توبه رمضان 17 سنه قرية غمازه الصغري

أسماء المصابين

وتبين بالفحص مصرع حنان محمد ابراهيم، 40 سنة، وإصابة كل من تيسير ابراهيم عباده طاهر، 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع الايسر، و هدير عرفه محمد ، 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفه محمد، 6 شهور، باشتباه نزيف بالمخ، وخيريه ابراهيم عباده طاهر، 40 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ابراهيم عبد الشفيع، 58 سنه، باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفى تحت العلاج والملاحظة، والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.